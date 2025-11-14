Последствия удара армии РФ по Киеву: погибший, десятки раненых

По уточненным данным, в результате ночного ракетно-дронового удара по Киеву погиб один человек, по меньшей мере 24 получили ранения, более 40 человек спасены подразделениями ГСЧС.

По данным ГСЧС, в Подольском районе попадание произошло в многоэтажку на уровне 15-го этажа, где спасены 13 человек.

В Днепровском районе ликвидированы пожары в двух квартирах на первом этаже пятиэтажки, спасены 17 человек. Еще один пожар вызвал частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Кроме того, горели деревянные здания спортивной базы.

В Дарницком районе Киева было возгорание на территории школы.

В Деснянском районе возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 – эвакуированы.

Пожар в многоэтажке на уровне 5-8 этажей унес жизнь одного человека, спасены 14 человек, среди которых один ребенок, еще один человек деблокирован из-под завалов.

В Соломенском районе горела крыша и пятый этаж жилого дома, во время тушения спасены 20 человек.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа, а также ликвидирован пожар в 22-этажном доме на уровне 19 этажа.

В Голосеевском районе обломки упали на территорию больницы, а также ликвидировано возгорание здания.

В Шевченковском районе тушили пожар на открытой территории.

В Оболонском районе – попадание в 9-этажный жилой дом, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи. Один человек спасен, пожар ликвидирован.

Сведения о жертвах и пострадавших в результате этой атаки уточняются.