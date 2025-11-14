Армия РФ нанесла массированный удар по Киеву: значительные разрушения, множество пострадавших

Ночью на пятницу, 14 ноября, российские войска нанесли по Киеву один из самых мощных за последние месяцы комбинированных ударов дронами и ракетами.

По данным Киевской городской военной администрации и мэра Виталия Кличко, в столице Украины ранены не менее 16 человек, из них пятеро госпитализированы, включая беременную женщину. Один пострадавший в крайне тяжелом состоянии.

В Киевской области, по словам главы ОВА Николай Калашника, еще шесть человек получили ранения, среди них семилетний ребенок.

Данные о пострадавших уточняются.

Удары наносились по жилым кварталам практически во всех районах города. Кличко сообщил, что повреждены как минимум 11 многоэтажных домов: три высотки в Днепровском районе, несколько жилых зданий в Подольском, Соломенском, Деснянском и Дарницком районах. В ряде домов вспыхнули пожары на верхних этажах, людей эвакуировали. Кроме того, частично разрушены школа, одно из медицинских учреждений и административные здания в Голосеевском и Шевченковском районах, сгорели автомобили во дворах.

Серьезно пострадала городская инфраструктура: повреждены участки тепловых сетей, в ряде кварталов фиксируются перебои с отоплением, электроснабжением и подачей воды. По словам мэра, в одном из районов временно отключено центральное отопление.

В Киевской области атака привела к пожарам в частных домах, на складах и промышленных объектах.

Удар по Киеву стал частью крупной ночной атаки по всей территории Украины. Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ применила ударные БПЛА "Шахед", крылатые ракеты "Калибр", баллистические ракеты и, предположительно, аэробаллистические ракеты "Кинжал".