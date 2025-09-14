Генштаб ВСУ: перехвачены 52 из 58 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 80 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 14 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине баллистическую "Искандер-М" и 58 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 52 крылатых ракет и 386 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракету перехватить не удалось.

Зафиксированы попадания шести ударных БПЛА в трех локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 14 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 80 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Новгородской, Ленинградской областей, над акваторией Азовского моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Было зафиксировано возгорание на территории завода КИНЕФ в Ленинградской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются.