В центре Афин произошло столкновение между израильтянами и демонстрантами из ПА
время публикации: 14 сентября 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 09:18
В субботу, 13 сентября, в Афинах на площади Синтагма у Памятника Неизвестному солдату, недалеко от здания парламента, произошла стычка между двумя гражданами Израиля (мужчина 29 лет и женщина 30 лет) и тремя мужчинами из Палестинской автономии (25-27 лет).
Полиция Афин сообщает, что израильтянин получил травмы.
Все пятеро были доставлены в полицейский участок Синтагмы. В ходе обыска у задержанных выходцев из ПА были изъяты шесть пластиковых шестов, два флага "Организации освобождения Палестины".
Судя по публикуемым данным, выходцы из ПА участвовали в антиизраильской акции.