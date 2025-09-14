x
14 сентября 2025
14 сентября 2025
14 сентября 2025
14 сентября 2025
Мир

В центре Афин произошло столкновение между израильтянами и демонстрантами из ПА

Полиция
Акции протеста
Греция
время публикации: 14 сентября 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 09:18
В Афинах. Антиизраильская акция (архив)
AP Photo/Petros Giannakouris

В субботу, 13 сентября, в Афинах на площади Синтагма у Памятника Неизвестному солдату, недалеко от здания парламента, произошла стычка между двумя гражданами Израиля (мужчина 29 лет и женщина 30 лет) и тремя мужчинами из Палестинской автономии (25-27 лет).

Полиция Афин сообщает, что израильтянин получил травмы.

Все пятеро были доставлены в полицейский участок Синтагмы. В ходе обыска у задержанных выходцев из ПА были изъяты шесть пластиковых шестов, два флага "Организации освобождения Палестины".

Судя по публикуемым данным, выходцы из ПА участвовали в антиизраильской акции.

Мир
