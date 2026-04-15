Мир

Взрыв на пороховом заводе "Коммунар" в Самаре

Россия
Война в России
время публикации: 15 апреля 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 14:54
МЧС по Башкортостану

В Самаре произошел взрыв на заводе "Коммунар", производящем пороха, взрывчатые вещества и боеприпасы. Ранее сообщалось о прекращении работы аэропортов в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов. Предприятие расположено в 800 километрах от украинской границы.

Атаке дронов подверглась и промышленная зона расположенного в Башкирии города Стерлитамак. Местные власти сообщают, что в результате воздушного удара погиб один человек – водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

14 апреля пожар произошел на пороховом заводе в Казани. Он повлек частичное обрушение кровли, один человек погиб, есть пострадавшие Пресс-служба главы Татарстана сообщала, что причина пожара носит техногенный характер, но технологический процесс производства не был остановлен.

