На пороховом заводе в Казани произошел пожар, есть пострадавшие
время публикации: 14 апреля 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 20:34
На пороховом заводе в Казани произошел пожар, повлекший частичное обрушение кровли.
Пресс-служба раиса Татарстана сообщила, что причина пожара носит техногенный характер, есть пострадавшие. Но технологический процесс производства не был остановлен.
По информации РБК, в результате происшествия пострадали два человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницы.
