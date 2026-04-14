Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

На пороховом заводе в Казани произошел пожар, есть пострадавшие

Пожары
время публикации: 14 апреля 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 20:34
На пороховом заводе в Казани произошел пожар, есть пострадавшие
AP Photo/David J. Phillip

На пороховом заводе в Казани произошел пожар, повлекший частичное обрушение кровли.

Пресс-служба раиса Татарстана сообщила, что причина пожара носит техногенный характер, есть пострадавшие. Но технологический процесс производства не был остановлен.

По информации РБК, в результате происшествия пострадали два человека. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницы.

