Генштаб ВСУ сообщил об ударе по российскому морскому порту "Оля"

Утром 15 августа генштаб ВСУ сообщил, что в четверг был нанесен удар по морскому порту "Оля" (Астраханская область РФ), поражен корабль "Порт Оля 4", загруженный комплектующими для БПЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана.

Результаты этой атаки уточняются.

Порт "Оля", расположенный на берегу реки Бахтемир к югу от Астрахани, используется для сообщения по Каспийскому морю между РФ и Ираном.