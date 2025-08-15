x
15 августа 2025
|
последняя новость: 09:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 09:54
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ сообщил об ударе по российскому морскому порту "Оля"

время публикации: 15 августа 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 09:19
Генштаб ВСУ сообщил об ударе по российскому морскому порту "Оля"
Генштаб ВСУ

Утром 15 августа генштаб ВСУ сообщил, что в четверг был нанесен удар по морскому порту "Оля" (Астраханская область РФ), поражен корабль "Порт Оля 4", загруженный комплектующими для БПЛА типа "Shahed" и боеприпасами из Ирана.

Результаты этой атаки уточняются.

Порт "Оля", расположенный на берегу реки Бахтемир к югу от Астрахани, используется для сообщения по Каспийскому морю между РФ и Ираном.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 августа 2025

Генштаб ВСУ: перехвачены 63 из 97 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 53 беспилотника, погибшая в Курске
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 августа 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1269-й день войны