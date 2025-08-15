Генштаб ВСУ: перехвачены 63 из 97 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 53 беспилотника, погибшая в Курске

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 15 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 97 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 63 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты сбить не удалось.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания 34 БПЛА в 13 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 14 августа, ночью и утром 15 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 53 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Курской, Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской, Саратовской областей, над территорией Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский БПЛА попал в многоквартирный дом в Курске, возник пожар, погибла женщина, не менее шести пострадавших.