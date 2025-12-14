Демократическая партия Гонконга, последняя оппозиционная сила, официально действующая на территории бывшей британской колонии, несколько десятилетий назад возвращенной Китаю, объявила о самороспуске. Она была основана в 1994 году, за три года до передачи города.

Согласно договору с Великобританией, КНР брала на себя обязательство сохранить демократическое устройство Гонконга, однако это обещание выполнено не было. Новые власти развернули репрессии против сторонников демократии и активистов неправительственных организаций.

На протяжении долгих лет Демократическая партия воспринималась как умеренная политическая сила, готовая к диалогу с официальным Пекином, несмотря на политику, проводимую им в отношении Гонконга. Однако власти, стремящиеся к полному разгрому оппозиции, не могут согласиться с существованием силы, выступающей против генеральной линии КПК.