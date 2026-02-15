Итальянский город ищет "специалистов по оценке запахов", чтобы выявлять неприятные запахи

В Брендоле, городе на севере Италии, решили подойти к проблеме неприятных запахов нестандартно – местные власти ищут команду специалистов, которые будут фиксировать и оценивать источники зловония, чтобы улучшить качество воздуха. Мэр города сообщил о запуске набора шести так называемых "оценщиков запахов". Поводом для этой инициативы стали многочисленные жалобы жителей районов, находящихся рядом с промышленными предприятиями, на устойчивые неприятные запахи.

К кандидатам предъявляются простые, но важные требования: у них не должно быть аллергий и заболеваний дыхательных путей, например астмы, чтобы они могли объективно оценивать запахи. Также претенденты должны иметь личный автомобиль и смартфон – с его помощью они будут заносить данные в специальное приложение. После отбора участников обучат под руководством компании, которая занимается профессиональным анализом запахов. Им предстоит научиться различать типы запахов – например, характерные для производств, промышленных отходов или сточных вод – и точно фиксировать их происхождение.

После обучения участники проекта будут выезжать в заранее определенные районы, где им предстоит проводить так называемую сенсорную проверку воздуха. Почувствовав неприятный запах, они должны будут внимательно оценить его интенсивность и характер, а затем зафиксировать свои наблюдения в специальном приложении. Программа рассчитана примерно на полгода. Ее основная задача – точно определить источник зловония и понять, откуда именно оно распространяется.

По словам мэра, около пяти лет назад власти уже проводили подобное расследование в промышленной зоне неподалеку от нынешнего очага жалоб. Тогда удалось установить конкретные предприятия, ответственные за выброс неприятных запахов. Сейчас же планируется расширить территорию мониторинга, чтобы выяснить, возобновили ли прежние компании вредные выбросы или появились новые источники загрязнения.

Провинция Виченца, к которой принадлежит город Брендола, находится в долине реки По – обширном регионе, который охватывает территории Венето, а также Пьемонта, Ломбардии и Эмилии-Романьи. Эта долина считается одной из наиболее загрязненных зон Европы по уровню качества воздуха.

В Брендоле живет около четырех тысяч человек, и за последние годы местные жители стали заметно внимательнее относиться к вопросам экологии. По словам местных властей, если раньше люди могли закрывать глаза на подобные проблемы, то теперь они стремятся повысить качество своей жизни и улучшить состояние окружающей среды. Поэтому при виде незаконно выброшенного мусора или при появлении неприятного запаха они сразу сообщают об этом властям. Мэр отметил, что в администрации только приветствуют такую активность, поскольку это позволяет быстро реагировать и предотвращать возможные более серьезные последствия.

Первое объявление о наборе "оценщиков запахов" с оплатой труда было опубликовано еще перед Рождеством, однако тогда оно не вызвало интереса. По мнению мэра города, это могло быть связано с праздничным периодом – многие просто не обратили на него внимания. Когда же вакансию повторно разместили в Facebook, откликнулись примерно двенадцать человек. В основном это студенты университетов, у которых есть немного свободного времени помимо учебы и которые проявили живой интерес к участию в проекте.