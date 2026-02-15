Нападение на девушек-военнослужащих в Бней-Браке: арестованы 22 человека

Полиция продолжает попытки восстановить общественный порядок в Бней-Браке, где толпа ультраортодоксов едва не линчевала двух девушек-военнослужащих, прибывших на мероприятие по приказу армии. Как сообщает Walla, девушки рассказали, что когда они находились в доме во время домашнего визита от имени ЦАХАЛа, вокруг начала собираться толпа агрессивно настроенных харедим.

Обе военнослужащие, которые едва не стали жертвами линча, служат в образовательном подразделении ЦАХАЛа. Они рассказали, что просили командиров не отправлять их в "самое сердце" Бней-Брака, но их не послушали. "Я специально надела юбку, чтобы избежать этого инцидента", – призналась пострадавшая.

Полиция сообщает о задержании 22 участников беспорядков к этому часу. Собравшаяся на улице толпа ультраортодоксов бросала в полицейских камни и различные предметы, они опрокидывали и поджигали мусорные баки, перевернули полицейский автомобиль и подожгли полицейский мотоцикл.

Сотрудники полиции были вынуждены сопроводить девушек-военнослужащих в безопасное место бегом, поскольку дороги для транспорта ультраортодоксы перегородили.

Генеральный инспектор полиции Дани Леви распорядился задержать всех участников беспорядков до последнего и привлечь их к ответственности.