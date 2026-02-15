Израильские ученые показали, что шум почти не мешает мозгу воспринимать, если человек увлечен

Исследование Университета Бар-Илан показало, что фоновый шум мешает обучению намного меньше, чем принято считать, гораздо важнее насколько учебный материал интересен слушателю.

Ученые записывали мозговую активность (ЭЭГ) и кожно-гальваническую реакцию у 32 участников, которые смотрели 35-минутную видеолекцию. Часть фрагментов сопровождалась строительным шумом – непрерывным сверлением или прерывистой работой отбойного молотка, – а часть проигрывалась в тишине. Участники оценивали, насколько интересным им кажется содержание, и отвечали на вопросы на понимание.

Когда показал анализ результатов, если слушатели находили лекцию увлекательной, их мозговая активность оставалась тесно синхронизирована с речью лектора даже при наличии шума. Напротив, на "скучных" отрезках фиксировались паттерны, характерные для блуждания мыслей, а физиологическое возбуждение росло – попытки удерживать внимание на неинтересном материале требовали заметных усилий. Прерывистый шум создавал больше помех, чем постоянный, но в целом влияние фонового шума на нейрофизиологические показатели было заметно слабее, чем влияние субъективного интереса. Работа опубликована в журнале npj Science of Learning.

"Наш мозг – не пассивный приемник информации; он активно настраивается, когда содержание кажется значимым или увлекательным, даже посреди хаоса", – говорит соавтор работы профессор Элана Цион-Голумбик.

На практике это означает: создание по-настоящему интересного учебного контента эффективнее борьбы с шумом в аудитории, другое дело, что обеспечить тишину часто проще, чем увлечь слушателей содержанием лекции.