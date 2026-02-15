Ярив Левин требует уголовного расследования незаконной слежки за гражданами

После одновременной отставки правительственной комиссии по проверке слежки и сбора информации с использованием киберсредств в отношении граждан и должностных лиц, ставшей последствием вердикта БАГАЦа о фактическом лишении смысла работы комиссии ввиду множества ограничений, министр юстиции Ярив Левин требует начать уголовное расследование по делу о шпионских программах.

Как сообщает 14 канал ИТВ, в ходе заседания правительства Ярив Левин потребовал немедленно возбудить уголовное расследование в отношении всех причастных к незаконной слежке за гражданами при помощи шпионских программ.

Он привел в пример опубликованный в конце января отчет государственного контролера, посвященный примерению правоохранительными органами технологических средств слежения. Напомним, этот отчет рассматривает последствия масштабного технологического перевооружения полиции Израиля за последнее десятилетие. Особое внимание уделено тому, как внедрение сложных кибер-инструментов соотносится с законом и правами граждан. Ревизия вскрыла огромный масштаб деятельности: речь идет о сотнях тысяч запросов и судебных ордеров, тысячах случаев установки шпионского ПО на телефоны граждан, сборе миллионов единиц информации и сотнях тысяч операций по получению данных о связи. Таким образом, выводы отчета затрагивают сотни уголовных дел и разведывательных операций, проведенных в последние годы.

"Я провел встречу с государственным контролером и его командой после ошеломительного отчета, опубликованного Матаниягу Энгельманом об использовании правоохранительными органами шпионских программ и скрытых прослушек, – указал Левин. – И этот отчет рисует беспрецедентно серьезную картину систематического, продолжительного и незаконного вторжения в частную жизнь граждан посредством использования шпионских программ без полномочий, без узаконенного разрешения и без судебного ордера".

Левин подчеркнул, что отчет дает ясно понять, почему полиция при содействии БАГАЦа сделала все, чтобы сорвать работу правительственной следственной комиссии. По словам министра юстиции, БАГАЦ два года тянул разбирательство, и в итоге сорвал работу комиссии. "Тот факт, что недостатки не исправлены до сих пор, и что до сегодняшнего дня не начато уголовное расследование и виновные не привлечены к ответственности – это бросание всех граждан Израиля на произвол судьбы", – заявил Ярив Левин.