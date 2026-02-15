Опубликовано сообщение о задержании в Милане израильтянки по запросу властей РФ

14 февраля в группе Associazione dei Russi Liberi в социальной сети Facebook было опубликовано анонимное сообщение о задержании гражданки Израиля в аэропорту Милана по запросу российских властей.

В сообщении говорится: "Здравствуйте, очень нужна любая помощь. Мою супругу сейчас арестовали в аэропорту Милана по политическому делу, за участие в выборах а России в 2018 году (тогда она была в выборной комиссии), очень нужна любая юридическая помощь поданному вопросу. К кому обратиться, что делать в этой ситуации. Мы знали, что на нее было возбуждено уголовное дело после отъезда из России, она не явилась на судебное заседание лично, и как я понимаю, из-за этого была объявлена в розыск. А поскольку мы уехали из страны, то объявлена в международный розыск. С 2022 года мы живем в Израиле, имеем израильское гражданство. Дважды посещали в Европу, в прошлом году в Литве на таможне нас предупредили, что есть проблема с преследованием со стороны России, но сказали что пределах Европы она может передвигаться и не опасаться преследования. Сейчас она арестована в аэропорту Милана. Нужна любая помощь, юридическая, консульская".

МИД Израиля пока не комментировал этот инцидент.

Информация уточняется.