15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Принц Реза Пехлеви в Мюнхене: "Иран и Израиль связаны с библейских времен"

Израиль
Иран
время публикации: 15 февраля 2026 г., 09:39 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 10:08
Принц Реза Пехлеви в Мюнхене: "Иран и Израиль связаны с библейских времен"
AP Photo/Thomas Padilla

Наследник иранского престола принц Реза Пехлеви, ставший символом противников режима аятолл, встретился с журналистами на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Он призвал к свержению Исламской республики, выступив против переговоров.

По его словам, уклонение от конфронтации придаст смелости и другим авторитарным режимам, а промедление с ударом ведет к гибели новых и новых сторонников перемен. Призвал он и к ужесточению санкций, чтобы лишить Иран источников дохода и лишить возможности поддерживать сателлитов.

Он также отметил, что режим аятолл привел к международной изоляции Ирана, который на протяжении своей истории был тесно связан с другими странами. В качестве примера он привел связи между Ираном и Израилем, которые существуют с библейских времен.

Пехлеви сказал, что готов возглавить переходный режим, но подчеркнул, что будущее государственное устройство должны будут определить сами иранцы.

Ближний Восток
