Компания с саудовскими и катарскими инвесторами покупает израильский ЦИМ за $3,5 млрд

Германский гигант морских грузоперевозок Hapag-Lloyd объявлен победителем тендера на покупку израильской судоходной компании ЦИМ. Стоимость сделки – 3,5 миллиарда долларов, на 800 миллионов больше текущей рыночной цены компании.

Hapag-Lloyd купит ЦИМ вместе с израильским инвестиционным фондом PIMI, сообщает "Калькалист". Это позволяет решить проблему "золотой акции", которой владеет государство. "Золотая акция" не дает права на прибыль, но позволяет государству использовать ресурсы компании в определенных случаях и не позволяет иностранному субъекту владеть в одиночку компанией, определенной как стратегическая или жизненно важная для Израиля.

В рамках сделки германская компания, 22,5% которой контролируют суверенные фонды Саудовской Аравии и Катара, получит международную деятельность ЦИМ, а PIMI будет контролировать стратегически важную деятельность и будет владеть правами и обязанностями, вытекающими из "золотой акции".

Израильский партнер в сделке будет отвечать за флот из 16 судов, находящихся в полной собственности компании, несущих израильский флаг и подлежащих мобилизации в чрезвычайных ситуациях. Речь идет о кораблях, перевозящих боеприпасы, военное оборудование, товары первой необходимости и т.д., когда иностранные судоходные компании прекращают заходить в израильские порты.

Также PIMI будет контролировать судоходные линии ЦИМ, идущие непосредственно в Израиль и из него, штаб-квартиру компании в Хайфе, компьютерные системы и управление израильским персоналом, включая израильских морских офицеров, что является существенным условием в рамках "золотой акции".

Кроме того, фонду будет передана ответственность за соблюдение регуляторных требований министерств транспорта и обороны, таких как поддержание минимального количества судов в собственности.

Hapag-Lloyd приобретет 99 судов, работающих на условиях аренды, контракты на которые фактически будут переданы ей, а также глобальные торговые маршруты, не проходящие через Израиль

Кроме того, Hapag-Lloyd будет контролировать международный маркетинговый и торговый аппарат ЦИМ, включая международные клиентские соглашения и бренд ЦИМ за рубежом. Технологическая деятельность ЦИМ, сосредоточенная на разработке цифровых решений для мира судоходства, также будет приобретена немецкой компанией.

Следует отметить, что для реализации сделки она должна быть одобрена государством.