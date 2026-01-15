В Китае набирает популярность приложение для одиноких людей с названием "Are you dead?"

В Китае быстро набирает популярность приложение с названием "Ты жив?". Аппликация работает по простому принципу: пользователь должен раз в два дня заходить в приложение и нажимать на большую кнопку, подтверждая, что с ним все в порядке. Если этого не происходит, сервис автоматически связывается с указанным экстренным контактом и сообщает, что человек может находиться в опасности.

Приложение появилось еще в мае прошлого года и поначалу не привлекло большого внимания. Однако в последние недели интерес к нему резко вырос – особенно среди молодых горожан, живущих в одиночестве. В результате сервис начали массово скачивать, и он вышел на первое место среди платных приложений в стране. Согласно оценкам исследовательских центров, к 2030 году в Китае число домохозяйств, состоящих из одного человека, может достигнуть 200 миллионов.

Именно на эту аудиторию и рассчитано приложение. Оно подается как "помощник в сфере личной безопасности" и предназначено для тех, кто живёт один: офисных сотрудников, студентов, находящихся вдали от семьи, а также всех, кто сознательно выбирает уединенный образ жизни.

Приложение, зарегистрированное на международной платформе Demumu, занимает второе место среди платных утилитарных приложений в США, Сингапуре и Гонконге, а также четвертое место в Австралии и Испании – вероятно, благодаря китайской диаспоре. Современное название приложения является игрой слов и отсылает к популярному сервису доставки еды "Are you Hungry?". На китайском языке "Si-le-ma" созвучно с названием службы доставки еды "E-le-ma". Изначально приложение было бесплатным, но теперь оно перешло в платную категорию с невысокой ценой – 8 юаней (примерно 1,15 доллара США).

Сейчас ценность приложения значительно возросла. Один из разработчиков сообщил китайским СМИ, что команда планирует привлечь инвестиции, продав 10% компании за 1 миллион юаней, что сильно превышает первоначальные 1000 юаней (около 140 долларов), потраченные на создание приложения. Кроме того, разработчики планируют расширять аудиторию и рассматривают возможность создания новой версии продукта для пожилых людей в Китае, где более пятой части населения старше 60 лет.