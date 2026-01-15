Военная реформа в Великобритании: резервистов предлагается призывать до 66 лет

Правительство Великобритании намерено представить в парламент новый вариант закона о вооруженных силах, призванный повысить их боеспособность. Он, в частности, позволяет призывать резервистов не до 55 лет, как сейчас, а до 65 лет.

При этом, если по нынешнему законодательству мобилизация возрастных резервистов предусматривалась только в случае стоящей перед нацией опасности, чрезвычайной ситуации или нападения на Великобританию, теперь она возможна и при "военных приготовлениях". Сейчас это правило действует только в отношении демобилизовавшихся недавно.

В случае одобрения, законопроект вступит в силу в 2027 году. На сегодняшний день в королевских вооруженных силах, включая флот, проходят службу 70000 человек. Численность стратегического резерва – 95000 человек.

Закон принимается в условиях дестабилизации глобальной обстановки, продолжающейся войне в Украине и вопросов о будущем NATO в связи с намерением президента США Дональда Трампа аннексировать принадлежащую Дании Гренландию.