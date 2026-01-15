Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Барселоне из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Барселону, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Прат после сообщения о возможной угрозе взрывного устройства на борту.

По данным каталонского агентства ACN, аэропортовые службы безопасности активировали предусмотренные протоколы: лайнер посадили в зоне безопасности, вдали от терминалов, пассажиров эвакуировали. На место прибыли подразделения спецназа и полиции.

При этом работа аэропорта в целом продолжалась в обычном режиме, без остановки общего трафика.

El Pais уточняет, что речь шла о самолете Turkish Airlines Airbus A321; рейс вылетел из Стамбула около 9:00.

Позже агентство ACN сообщило, что после досмотра багажа и проверочных мероприятий силовики исключили наличие реальной угрозы.