На фоне неудачных переговоров между США и Данией европейские страны направляют солдат в Гренландию

Несколько европейских стран, в их числе Франция, Германия, Швеция и Норвегия, направляют военнослужащих в Гренландию, чтобы укрепить оборону этой автономной территории Дании на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

"Первые французские военные уже в пути, за ними последуют другие", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Власти Франции сообщают, что на острове сейчас находятся 15 горных стрелков. Германия направит в Гренландию 13 военнослужащих разведывательного подразделения.

Подобная переброска носит, скорее, символических характер. Следует также отметить, что страны NATO часто направляют воинские контингенты в другие государства альянса. Так, на американской военной базе в Гренландии проходят службу 150 военнослужащих США.

Однако именно США адресовано это послание их европейских союзников. Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости установление американского контроля над Гренландией. При этом он не исключил применения военной силы. "Возможно, нам придется выбирать между Гренландией и NATO", – признал Трамп.

14 января в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном. В ней участвовала и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт.

После ее окончания Расмуссен сообщил о фундаментальных разногласиях между странами. Он рассказал, что США и Дания создадут специальную рабочую группу с целью поиска компромисса. При этом он подчеркнул: "красные линии" королевства не должны быть пересечены. О том, что Гренландия должна остаться датской, заявила и Моцфельд.