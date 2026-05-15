Мир

Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными

время публикации: 15 мая 2026 г., 10:15 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 10:18
Россия и Украина осуществили очередной обмен военнопленными. По сообщению министерства обороны РФ, возвращены 205 российских военнослужащих, Украине взамен переданы 205 военнопленных ВСУ.

Посредником при обмене, как утверждает российская сторона, выступили ОАЭ.

Освобожденные российские военные, по данным минобороны РФ, находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь, после чего их доставят в Россию для лечения и реабилитации.

