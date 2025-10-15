x
15 октября 2025
последняя новость: 13:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Сэм Альтман обещал смягчить цензуру на эротический контент в ChatGPT

время публикации: 15 октября 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 12:57
Сэм Альтман обещал смягчить цензуру на эротический контент в ChatGPT
AP Photo/Mark Schiefelbein

Сооснователь и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил в публикации в социальной платформе X о намерении смягчить цензуру чат-бота ChatGPT.

По словам Альтмана, в декабре 2025 года будет запущена версия с адаптацией по возрасту. Соответственно, для совершеннолетних будет открыт доступ к эротическому контенту.

На данный момент не ясно, что именно включает в себя данное определение в устах Альтмана.

Альтман также сообщил, что в ближайшие недели будет запущена новая версия ChatGPT, которая позволит чат-боту принимать более отчетливые личностные черты: "Если вы хотите, чтобы ваш ChatGPT отвечал более человечно, или использовал много эмодзи, или вел себя как друг, он сможет это делать. Но только если вы этого захотите".

