Сэм Альтман обещал смягчить цензуру на эротический контент в ChatGPT

Сооснователь и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил в публикации в социальной платформе X о намерении смягчить цензуру чат-бота ChatGPT.

По словам Альтмана, в декабре 2025 года будет запущена версия с адаптацией по возрасту. Соответственно, для совершеннолетних будет открыт доступ к эротическому контенту.

На данный момент не ясно, что именно включает в себя данное определение в устах Альтмана.

Альтман также сообщил, что в ближайшие недели будет запущена новая версия ChatGPT, которая позволит чат-боту принимать более отчетливые личностные черты: "Если вы хотите, чтобы ваш ChatGPT отвечал более человечно, или использовал много эмодзи, или вел себя как друг, он сможет это делать. Но только если вы этого захотите".