Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 86 из 113 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 59 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 15 октября 2025 года российские военные выпустили по Украине 113 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 86 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 26 ударных БПЛА в 11 локациях и падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб в Черниговской и Днепропетровской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 15 октября были перехвачены 59 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Орловской, Курской областей, Крыма, над акваторией Черного моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Информация о причиненном ущербе уточняется.