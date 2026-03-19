"Фрайбург" и "Сельта" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

В четвертьфинал Лиги Европы вышли "Фрайбург" и "Сельта".

Фрайбург (Германия) - Генк (Бельгия) 5:1 (первый матч 0:1)

"Фрайбург" впервые вышел в четвертьфинал Еврокубков.

Лион (Франция) - Сельта (Виго, Испания) 0:2 (1:1)

Хозяева большую часть матча играли в меньшинстве. На 19-й минуте был удален Муса Ниахате.

На 61-й минуте счет открыл Хавьер Руэда. На второй минуте компенсированного времени вопросы о победителе снял Ферран Жуджла.

На 6-й минуте компенсированного времени "Лион" остался вдевятером. Вторую желтую карточку получил Николас Тальяфико.