x
19 марта 2026
|
последняя новость: 23:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 марта 2026
|
19 марта 2026
|
последняя новость: 23:11
19 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Фрайбург" и "Сельта" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Футбол
время публикации: 19 марта 2026 г., 21:52 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 21:52
"Фрайбург" и "Сельта" вышли в четвертьфинал Лиги Европы
AP Photo/Geert Vanden

В четвертьфинал Лиги Европы вышли "Фрайбург" и "Сельта".

Фрайбург (Германия) - Генк (Бельгия) 5:1 (первый матч 0:1)

"Фрайбург" впервые вышел в четвертьфинал Еврокубков.

Лион (Франция) - Сельта (Виго, Испания) 0:2 (1:1)

Хозяева большую часть матча играли в меньшинстве. На 19-й минуте был удален Муса Ниахате.

На 61-й минуте счет открыл Хавьер Руэда. На второй минуте компенсированного времени вопросы о победителе снял Ферран Жуджла.

На 6-й минуте компенсированного времени "Лион" остался вдевятером. Вторую желтую карточку получил Николас Тальяфико.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
