"Фрайбург" и "Сельта" вышли в четвертьфинал Лиги Европы
время публикации: 19 марта 2026 г., 21:52 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 21:52
В четвертьфинал Лиги Европы вышли "Фрайбург" и "Сельта".
Фрайбург (Германия) - Генк (Бельгия) 5:1 (первый матч 0:1)
"Фрайбург" впервые вышел в четвертьфинал Еврокубков.
Лион (Франция) - Сельта (Виго, Испания) 0:2 (1:1)
Хозяева большую часть матча играли в меньшинстве. На 19-й минуте был удален Муса Ниахате.
На 61-й минуте счет открыл Хавьер Руэда. На второй минуте компенсированного времени вопросы о победителе снял Ферран Жуджла.
На 6-й минуте компенсированного времени "Лион" остался вдевятером. Вторую желтую карточку получил Николас Тальяфико.
Ссылки по теме