Участницы группы Pussy Riot заочно приговорены в РФ к 8-13 годам лишения свободы

время публикации: 15 сентября 2025 г., 13:13 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 13:18
AP Photo/Sergey Ponomarev

В понедельник, 15 сентября, Басманный суд Москвы заочно приговорил к срокам от 8 до 13 лет колонии участниц группы Pussy Riot по делу о "распространении фейков о российской армии", сообщает РИА Новости.

В прениях сторон прокурор просил приговорить фигуранток к срокам от 9 до 14 лет, отмечается в публикации.

ТАСС уточняет: "Суд постановил признать Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и назначить наказание в виде лишения свободы каждой: Алехиной – в виде 13 лет колонии общего режима, Плетнер – 11 лет колонии общего режима, Борисовой, Буркот, Петровой – по 8 лет колонии общего режима". Также суд заочно запретил Алехиной и Плетнер администрировать интернет-сайты в течение 5 лет, Борисовой, Буркот, Петровой – 4 лет.

"Участницы группы не признали свою вину. Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – передает ТАСС.

