В Грузии задержан аферист Саймон Леваев, гражданин Израиля

В воскресенье, 14 сентября, в аэропорту Батуми был задержан Саймон Леваев (настоящее имя – Шимон Йегуда Хают). МВД Грузии заявило, что на него был выписан "красный ордер" Интерпола.

Адвокат, представляющий интересы задержанного, сказал израильскому порталу Walla, что причины задержания пока не известны.

Напомним, что в ноябре 2024 года Тель-Авивский мировой суд приговорил Шимона Йегуду Хаюта, известного как Tinder-аферист Саймон Леваев, к выплате 415 тысяч шекелей компенсации Кейт Конлин, ставшей жертвой его аферы. Решение было вынесено в одностороннем порядке после того, как Леваев не представил письменных возражений на иск. В исковом заявлении, поданном Конлин, указывалось, что Леваев причинил ей "моральный и физический ущерб" и разрушил ее карьеру в Израиле. Кроме того, согласно иску, Леваев угрожал Конлин и принуждал ее брать кредиты в нескольких банках на свое имя, но не вернул ей деньги.

Шимон Хают, выдававший себя за сына Леваева, на самом деле родился и вырос в Бней-Браке. Его отец – раввин Йоханан Хают – работает в авиакомпании "Эль-Аль". Хают-младший в Израиле обвиняется в нескольких случаях мошенничества. В 2011 году ему удалось сбежать из страны по поддельному паспорту перед самым вынесением приговора в суде.

После бегства из Израиля обаятельный мошенник выдавал себя за миллиардера, он жил в шикарных гостиницах и проводил вечеринки на яхтах, а когда заканчивались деньги, то брал взаймы у своих состоятельных подруг, с которым знакомился с помощью приложения для мобильного телефона Tinder.

Он был арестован в 2019 году на территории Греции – в ходе совместной операции израильской полиции и Интерпола, экстрадирован в Израиль, где был приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Через 5 месяцев после начала отбывания наказания он был освобожден в связи с эпидемией коронавируса. Компания стримингового телевидения Netflix сняла по мотивам его похождений документальный фильм "Аферист из Tinder".

В марте 2024 года началось рассмотрение частного уголовного обвинения ("ковлана плилит"), поданного против Хаюта семьей бизнесмена Льва Леваева.