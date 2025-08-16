x
16 августа 2025
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 августа 2025
|
16 августа 2025
|
последняя новость: 10:22
16 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пит Буттиджич, возможный претендент на пост президента США, отказался от своей поддержки Израиля

США
Демократическая партия
время публикации: 16 августа 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 09:32
Пит Буттиджич
AP Photo/Cliff Jette

Пит Буттиджич, 43-летний бывший министр транспорта США, которого рассматривают в качестве возможного претендента на пост президента США в 2028 году, резко изменил свою произраильскую позицию после негативной реакции на интервью, в котором он выразил осторожную поддержку Израилю.

Он заявил, что поддержит прекращение поставок американского оружия Израилю и признание США палестинского государства.

Резкая смена позиции является очередным свидетельством того, как меняется отношение к Израилю среди демократов США, подчеркивает The Times of Israel.

На минувшей неделе Буттиджича беседовал с Джоном Фавро, ведущим популярного либерального подкаста Pod Save America. Буттиджич повторил свои слова, сказанные им во время президентской кампании 2019 года: он видит в Израиле "друга", нуждающегося в поддержке в трудное время.

"Я думаю, что мы, как самый верный союзник Израиля, обнимаем своего друга, когда происходит что-то подобное, и говорим о том, что мы готовы сделать вместе", – сказал Буттиджич Фавро, когда его спросили, как следующая администрация должна выстраивать свои отношения с Израилем.

Эти слова вызвали бурю возмущения. Приняв во внимание "критику", Буттиджич заявил изданию Politico, что он бы подписался под предложением сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса о введении эмбарго на поставки оружия Израилю.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 02 марта 2020

Пит Буттиджич отказался от борьбы за пост президента США
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 07 февраля 2020

Победителем праймериз в Демократической партии в Айове объявлен Пит Буттиджич