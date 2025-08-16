Пит Буттиджич, возможный претендент на пост президента США, отказался от своей поддержки Израиля

Пит Буттиджич, 43-летний бывший министр транспорта США, которого рассматривают в качестве возможного претендента на пост президента США в 2028 году, резко изменил свою произраильскую позицию после негативной реакции на интервью, в котором он выразил осторожную поддержку Израилю.

Он заявил, что поддержит прекращение поставок американского оружия Израилю и признание США палестинского государства.

Резкая смена позиции является очередным свидетельством того, как меняется отношение к Израилю среди демократов США, подчеркивает The Times of Israel.

На минувшей неделе Буттиджича беседовал с Джоном Фавро, ведущим популярного либерального подкаста Pod Save America. Буттиджич повторил свои слова, сказанные им во время президентской кампании 2019 года: он видит в Израиле "друга", нуждающегося в поддержке в трудное время.

"Я думаю, что мы, как самый верный союзник Израиля, обнимаем своего друга, когда происходит что-то подобное, и говорим о том, что мы готовы сделать вместе", – сказал Буттиджич Фавро, когда его спросили, как следующая администрация должна выстраивать свои отношения с Израилем.

Эти слова вызвали бурю возмущения. Приняв во внимание "критику", Буттиджич заявил изданию Politico, что он бы подписался под предложением сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса о введении эмбарго на поставки оружия Израилю.