В Польше арестован студент, готовивший теракт на рождественском базаре

Польские спецслужбы арестовали 19-летнего студента Католического университета Люблина Матеуша В. по подозрению в подготовке теракта с применением взрывчатых веществ на рождественском базаре. Срок его содержания под стражей продлен на три месяца.

"Целью преступления было запугать как можно больше людей и выразить поддержку "Исламскому государству". В ходе расследования были конфискованы носители информации и объекты, связанные с исламом", – сообщил пресс-секретарь спецслужб Яцек Добжинский.

Матеушу предъявлены обвинения в подготовке к теракту, который мог повлечь за собой смерть и серьезные ранения множества людей. Согласно материалам дела, он наладил контакт с террористической группировкой, оказавшей ему поддержку в планировании нападения.