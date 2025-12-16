x
16 декабря 2025
Мир

В Польше арестован студент, готовивший теракт на рождественском базаре

Исламское государство
Польша
Теракт
Рождество
время публикации: 16 декабря 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 16 декабря 2025 г., 12:15
В Польше арестован студент, готовивший теракт на рождественском базаре
AP Photo/KWP Poznan

Польские спецслужбы арестовали 19-летнего студента Католического университета Люблина Матеуша В. по подозрению в подготовке теракта с применением взрывчатых веществ на рождественском базаре. Срок его содержания под стражей продлен на три месяца.

"Целью преступления было запугать как можно больше людей и выразить поддержку "Исламскому государству". В ходе расследования были конфискованы носители информации и объекты, связанные с исламом", – сообщил пресс-секретарь спецслужб Яцек Добжинский.

Матеушу предъявлены обвинения в подготовке к теракту, который мог повлечь за собой смерть и серьезные ранения множества людей. Согласно материалам дела, он наладил контакт с террористической группировкой, оказавшей ему поддержку в планировании нападения.

