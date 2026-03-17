В Дохе и Дубаи прогремели взрывы
время публикации: 17 марта 2026 г., 05:55 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 06:38
Рано утром 17 марта в Дохе, столице Катара, прогремели взрывы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный источник.
Одновременно поступили сведения о взрывах в Дубаи.
Министерство внутренних дел Катара сообщило, что в промышленной зоне Катара вспыхнул пожар после падения осколков успешно перехваченной иранской ракеты. О пострадавших не сообщается.
Подробности уточняются.
Иранские источники заявляют, что были атакованы американские и "сионистские" объекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.