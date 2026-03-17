x
17 марта 2026
|
последняя новость: 06:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 марта 2026
|
17 марта 2026
|
последняя новость: 06:49
17 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Дохе и Дубаи прогремели взрывы

Война с Ираном
Катар
время публикации: 17 марта 2026 г., 05:55 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 06:38
В столице Катара прогремели взрывы
AP Photo/Fatima Shbair

Рано утром 17 марта в Дохе, столице Катара, прогремели взрывы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный источник.

Одновременно поступили сведения о взрывах в Дубаи.

Министерство внутренних дел Катара сообщило, что в промышленной зоне Катара вспыхнул пожар после падения осколков успешно перехваченной иранской ракеты. О пострадавших не сообщается.

Подробности уточняются.

Иранские источники заявляют, что были атакованы американские и "сионистские" объекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook