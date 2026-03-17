В Дохе и Дубаи прогремели взрывы

Рано утром 17 марта в Дохе, столице Катара, прогремели взрывы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный источник.

Одновременно поступили сведения о взрывах в Дубаи.

Министерство внутренних дел Катара сообщило, что в промышленной зоне Катара вспыхнул пожар после падения осколков успешно перехваченной иранской ракеты. О пострадавших не сообщается.

Подробности уточняются.

Иранские источники заявляют, что были атакованы американские и "сионистские" объекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ.