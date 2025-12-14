x
14 декабря 2025
14 декабря 2025
14 декабря 2025
Мир
Мир

В Германии предотвращен теракт на рождественской ярмарке

Германия
Рождество
Ислам
время публикации: 14 декабря 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:22
В Германии предотвращен теракт на рождественской ярмарке
AP Photo/Michael Probst

Прокуратура Мюнхена сообщила об аресте в баварском городе Дингольфинг пяти выходцев с Ближнего Востока, которые готовили теракт на рождественской ярмарке. Согласно материалам следствия, их мотивом была религиозная нетерпимость.

Согласно публикациям СМИ, в состав террористической ячейки входили 56-летний гражданин Египта – имам местной мечети, а также 37-летний сириец и три марокканца, которым 22, 28 и 30 лет. Для атаки планировалось использовать автомобиль, о конфискованном оружии не сообщается.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн отметил прекрасное взаимодействие служб германских служб безопасности. При этом не сообщается, о каком именно рождественском базаре идет речь и насколько детальными были планы.

Напомним, что 20 декабря 2024 года 50-летний психиатр из Саудовской Аравии Талеб аль-Абдулмохсен совершил теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге. На арендованном автомобиле он врезался в толпу посетителей. Шесть человек погибли, 300 пострадали.

Аль-Абдулмохсен был одиночкой и не соответствовал традиционному профилю террориста. Он был противником ислама и обвинял Германию в том, что она содействует исламизации Европы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
