В нью-йоркском метро совершено нападение на последователей движения ХАБАД

В нью-йоркском метро совершено нападение на молодых любавичских хасидов, возвращавшихся с ханукального мероприятия. Об этом сообщает издание The Yeshiva World, публикующее видеозапись инцидента.

Двое афроамериканцев, вошедшие в вагон, предположительно отец и сын, стали выкрикивать в их адрес антисемитские оскорбления, угрожая убить, а затем один из нападавших схватил религиозного юношу за горло и начал избивать. Пассажиры в происходящее не вмешивались.

"На остановке перед Краун-Хайтс мы в панике убежали. Нам никто не помог. Никто не пытался им помешать. Мы были совсем одни", – рассказал один из пострадавших. Другой, который вел съемку, сказал, что это могло закончиться убийством.

Юноши подали жалобу в полицию. Начато расследование.