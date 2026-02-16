Знаменитая итальянская Арка Влюбленных обрушилась в море в День святого Валентина

Знаменитая природная арка из морских скал в Сант-Андреа-ин-Мелендуньо в Италии, которую местные жители называли "Аркой влюбленных", рухнула в День святого Валентина, пишет The Guardian. Причиной стали мощные штормовые волны и проливные дожди, обрушившиеся на юг страны. Эта каменная арка считалась одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Адриатического побережья. Свое романтическое название она получила благодаря тому, что на ее фоне часто делали предложения руки и сердца, фотографировались и снимали открытки. Со временем арка стала символом Саленто – одного из самых популярных туристических регионов Италии.

Мэр Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал произошедшее "ударом в самое сердце", подчеркнув, что исчез один из самых известных туристических объектов не только побережья, но и всей страны. По информации местных властей, в последние дни сильные ветры, штормовое море и обильные осадки постепенно подтачивали скальную конструкцию, пока 14 февраля она окончательно не обрушилась.

Средиземноморские циклоны, которые называют медиканами, в том числе циклон "Гарри", обрушившийся в январе, наносят серьезный ущерб портам, жилым домам и дорогам, а также меняют очертания побережья. Эти штормы представляют собой системы с теплым ядром и становятся все более частыми из-за повышения температуры морской воды, связанного с климатическими изменениями.