x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 16:00
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

ВВС США заказали у Boeing новые тяжелые противобункерные авиабомбы GBU-57

Война с Ираном
США
Вооружения
ВВС
время публикации: 16 февраля 2026 г., 15:58 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 15:58

ВВС США заключили новый контракт с корпорацией Boeing на производство тяжелых противобункерных авиабомб GBU-57 (MOP), предназначенных для поражения укрепленных подземных объектов. Эти боеприпасы должны пополнить арсенал после ударов по иранской ядерной инфраструктуре в июне 2025 года.

Точное количество бомб, оставшихся в американском арсенале после ударов по Ирану, не раскрывается.

Контракт выдан Boeing без тендера. В ВВС США заявили, что попытка привлечь других поставщиков привела бы к "неприемлемым задержкам" и ухудшению оперативной готовности.

В июне издание The New York Times приводило слова американского чиновника о том, что на ядерный объект в Фордо бомбардировщики B-2 сбросили 12 бомб GBU-57 и еще две такие бомбы были сброшены на объект в Натанзе.

Производство MOP – сложный и длительный процесс: на изготовление и доведение до боеготовности может уходить 18-36 месяцев, а первые поставки по новому контракту, как ожидается, начнутся в январе 2028 года.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 декабря 2025

США требуют от Ливана вернуть бомбу, не разорвавшуюся при ликвидации начгенштаба "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июня 2025

10-й день войны с Ираном: США атаковали ядерные объекты, ЦАХАЛ наносит удары, обстрелы из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 июня 2025

New York Times: на Фордо и Натанз было сброшено 14 бомб GBU-57