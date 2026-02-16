ВВС США заказали у Boeing новые тяжелые противобункерные авиабомбы GBU-57

ВВС США заключили новый контракт с корпорацией Boeing на производство тяжелых противобункерных авиабомб GBU-57 (MOP), предназначенных для поражения укрепленных подземных объектов. Эти боеприпасы должны пополнить арсенал после ударов по иранской ядерной инфраструктуре в июне 2025 года.

Точное количество бомб, оставшихся в американском арсенале после ударов по Ирану, не раскрывается.

Контракт выдан Boeing без тендера. В ВВС США заявили, что попытка привлечь других поставщиков привела бы к "неприемлемым задержкам" и ухудшению оперативной готовности.

В июне издание The New York Times приводило слова американского чиновника о том, что на ядерный объект в Фордо бомбардировщики B-2 сбросили 12 бомб GBU-57 и еще две такие бомбы были сброшены на объект в Натанзе.

Производство MOP – сложный и длительный процесс: на изготовление и доведение до боеготовности может уходить 18-36 месяцев, а первые поставки по новому контракту, как ожидается, начнутся в январе 2028 года.