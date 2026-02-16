Walla: военнослужащие разносили листовки потенциальным призывникам-"харедим"

По данным расследования инцидента с нападением на девушек-военнослужащих в Бней-Браке, военнослужащие оказались на улице ЛЕХИ в Бней-Браке в рамках инициативных визитов на дом, в ходе которых они раздавали листовки потенциальным призывникам, чей призыв намечен на 10 марта, но по месту прописки их не обнаружили. Об этом сообщает в понедельник, 16 февраля, Walla.

По информации издания, указывающего в качестве источника следственные материалы, как минимум в четырех домах листовки оставили в почтовых ящиках и у дверей, прежде чем началось скопление ультрарелигиозных радикалов, быстро переросшее в конфликт и эскалацию.

Офицер полиции Матан Давид, который эвакуировал девушек-военнослужащих из окружения толпы, рассказал в интервью Walla, как он вбежал в разъяренную толпу, обнял двух перепуганных и плачущих военнослужащих и быстро проводил их до патрульной машины, в то время как в него летели камни, стеклянные бутылки и мусорные баки. Его патрульную машину перевернули вместе со всем оборудованием, после чего разгромили.

По словам полицейского, в диспетчерский центр полиции позвонили военнослужащие, оказавшиеся заблокированными на улице ЛЕХИ в Бней-Браке. Полиция не очень понимала, что происходит, на тот момент. Матан Давид вызвал команду полицейских на мотоциклах и патрульных, и вместе с ними отправился на место происшествия.

"Приехав, я вышел из машины и побежал между людьми. Увидел, как толпа бросает камни и мусор, перекрывает дорогу контейнерами. Я добежал до девушек, обнял их и вывел наружу. Они были в истерике и плакали", – рассказал полицейский. Он сообщил, что посадил девушек в ближайшую патрульную машину, чтобы их увезли, и надеялся, что беспорядки утихнут, но ошибся. "Когда я вернулся, там были сотни демонстрантов, и четыре-пять полицейских", – рассказал он.

Матан Давид пытался вызволить свою машину, которую участники демонстрации повалили и перевернули. Мотоцикл другого полицейского был облит горючим веществом и сожжен, пострадали и находившиеся в багажнике мотоцикла тфилин и книга псалмов.

Давид подчеркивает, что подобные инциденты не типичны для Бней-Брака: по его мнению, "с особым насилием" действовала небольшая группа, и речь идет о точечном инциденте. "В обычные дни патрульные машины свободно въезжают в Бней-Брак", – рассказал он.