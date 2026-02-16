Олимпиада. Слалом. Победил швейцарец. Израильтянин на 26-м месте
время публикации: 16 февраля 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 16:00
Олимпийским чемпионом в слаломе стал швейцарец Лоик Мейллард, завоевавший бронзу в слаломе-гиганте.
На втором месте австриец Фабио Острейн, на третьем - норвежец Хенрик Кристоферсен.
Израильтянин Барнабас Селлеш занял 26-е место.
Были дисквалифицированы и сошли с трассы многие фавориты, в том чсле действующий чемпион, а также лидировавший после первой попытки норвежец Атле Ли Макграт.
Всего успешно завершили обе попытки 39 спортсменов.
Ссылки по теме