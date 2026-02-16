x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 16:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 16:39
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Слалом. Победил швейцарец. Израильтянин на 26-м месте

Зимняя Олимпиада 2026
Горные лыжи
время публикации: 16 февраля 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 16:00
Олимпиада. Слалом. Победил швейцарец. Израильтянин на 26-м месте
AP Photo/John Locher

Олимпийским чемпионом в слаломе стал швейцарец Лоик Мейллард, завоевавший бронзу в слаломе-гиганте.

На втором месте австриец Фабио Острейн, на третьем - норвежец Хенрик Кристоферсен.

Израильтянин Барнабас Селлеш занял 26-е место.

Были дисквалифицированы и сошли с трассы многие фавориты, в том чсле действующий чемпион, а также лидировавший после первой попытки норвежец Атле Ли Макграт.

Всего успешно завершили обе попытки 39 спортсменов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 февраля 2026

Олимпиада. Слалом. После первого заезда израильтянин на 27-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 февраля 2026

Олимпиада. Слалом. Чемпионы выбывают из борьбы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 февраля 2026

Олимпиада. Слалом-гигант. Чемпионкой стала итальянка. Израильтянка на 35-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 февраля 2026

Горные лыжи. Бразильцы впервые завоевали медаль зимней олимпиады. Израильтянин на 41-м месте