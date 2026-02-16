x
Глава МИД Ирана прибыл на переговоры в Женеву

время публикации: 16 февраля 2026 г., 07:05 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 07:09
Глава МИД Ирана прибыл на переговоры в Женеву
AP Photo/Vahid Salemi

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Женеву (Швейцария) накануне очередного раунда переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.

Встреча запланирована на ближайший день, переговоры должны пройти при посредничестве Омана, отмечает AFP.

США на переговорах будут представлять спецпосланник президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они также должны принять участие в последующих посреднических контактах между Россией и Украиной.

