Китаянка попросила в сети помощи с забоем свиней – к ней приехали тысячи гостей

Дайдай около 20 лет, она живет со своими престарелыми родителями в деревне Цинфу. Поняв, что ее отец слишком стар, чтобы зарезать двух свиней для традиционного общинного застолья в преддверии китайского нового года, девушка обратилась к соцсетям.

Она написала в Douyin – китайской версии соцсети TikTok – с просьбой помочь ее семье забить свиней для праздничного застолья. Добровольных помощников девушка пообещала угостить праздничным ужином из свинины. Пост неожиданно стал вирусным, и на помощь Дайдай приехали несколько тысяч человек. Об этом своеобразном праздничном флэшмобе рассказывает BBC.

Просьба Дайдай о помощи набрала более миллиона лайков, в деревню хлынули тысячи автомобилей: отклик оказался настолько массовым, что пробки парализовали дороги в провинции Чунцин на юго-западе Китая. Колонны машин выстраивались в очередь среди рисовых полей по обе стороны дороги, надеясь все же попасть в Цинфу. Некоторые водители оставляли машины и шли на помощь девушке пешком.

Один из приехавших волонтеров рассказал BBC, что эта атмосфера напомнила ему детство, когда его семья держала свиней. Он проехал более 100 километров, чтобы помочь Дайдай, и видел в очереди номерные знаки со всей страны.

Забой свиней и массовое празднество состоялись, и их показывали в прямом эфире – за трансляцией наблюдали более 100 тысяч зрителей, и она собрала 20 миллионов лайков. Поскольку гостей оказалось гораздо больше, чем могла прокормить семья девушки, местные власти выделили дополнительное мясо, а небольшие ресторанчики округи начали обслуживать толпы приезжих на уличных площадках.

"Я думала, приедет человек 10-12, – призналась Дайдай. – Но мы даже не смогли их сосчитать. Дайдай не могла поверить, как быстро все это произошло. В прошлую пятницу она разместила просьбу о помощи. Уже к субботе отклик оказался настолько большим, что она пошла в полицию предупредить о возможных нарушениях порядка в деревне, и туда направили дополнительных сотрудников для управления ситуацией.

Праздничное застолье, к тому моменту ставшее огромным, продолжалось два дня: 1 000 гостей 11 января превратились в 2 000 на следующий день. Ночью горели костры, было много празднований, играла группа.

В конце концов Дайдай написала, что ее праздник завершился, и попросила новых посетителей наслаждаться регионом, но не приезжать к ней домой. По ее словам, ей удалось поспать всего четыре часа за двое суток, и она была абсолютно измотана. Тем не менее, для нее и ее деревни это был невероятный момент.