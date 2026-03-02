Дональд Трамп назвал четыре основные цели операции в Иране
время публикации: 02 марта 2026 г., 19:33 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 19:40
Президент США Дональд Трамп во время церемонии награждения четырех американских военных медалями почета, которая проходила в Белом доме, назвал четыре основных цели проводящейся против Ирана операции:
- уничтожение ядерного потенциала Ирана;
- уничтожение военно-морского флота;
- уничтожение ракетного потенциала;
- прекращение финансирования террористических организаций в регионе.
В этой речи Трамп не упомянул о смене режима в Иране в качестве цели операции. Он сказал, что, по оценкам Вашингтона, она продлится от четырех до пяти недель.
В своей речи он также отметил, что "кто-то из журналистов сказал, что ему станет скучно через неделю-две", но, по словам Трампа, "там не может быть скучно", и добавил: "Мне никогда не бывает скучно".
