Дональд Трамп назвал четыре основные цели операции в Иране

Президент США Дональд Трамп во время церемонии награждения четырех американских военных медалями почета, которая проходила в Белом доме, назвал четыре основных цели проводящейся против Ирана операции:

- уничтожение ядерного потенциала Ирана;

- уничтожение военно-морского флота;

- уничтожение ракетного потенциала;

- прекращение финансирования террористических организаций в регионе.

В этой речи Трамп не упомянул о смене режима в Иране в качестве цели операции. Он сказал, что, по оценкам Вашингтона, она продлится от четырех до пяти недель.

В своей речи он также отметил, что "кто-то из журналистов сказал, что ему станет скучно через неделю-две", но, по словам Трампа, "там не может быть скучно", и добавил: "Мне никогда не бывает скучно".