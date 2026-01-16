Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1423-й день войны

Минобороны РФ 16 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины используемые в интересах ВСУ, склады горючего, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Север" в Сумской области взят под контроль населенный пункт Комаровка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 92 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, 132 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 26 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Закотное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 1140 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины. Уничтожены 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пяти бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 боевых бронированных машин, 60 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1665 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Белогорье и Новобойковское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств. Ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и боевая машина реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства. Средствами противовоздушной обороны сбиты 31 управляемая авиационная бомба, 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109344 беспилотных летательных аппарата, 645 зенитных ракетных комплексов, 27154 танка и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32613 орудий полевой артиллерии и минометов, 51993 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).