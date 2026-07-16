ВСУ: ночью перехвачены 3 из 13 ракет, 129 из 146 БПЛА. МО РФ: сбиты 375 беспилотников. Есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 16 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 13 ракет (8 баллистических "Искандер-М"/C-400, 4 крылатых Х-22/32, 1 противолокационную Х-31П), 5 барражирующих боеприпасов "Бандероль" и 146 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 3 баллистических ракет и 129 БПЛА, запущенных российскими военными. Сведений о перехватах ракет нет. Зафиксированы попадания 6 ракет и 16 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и Харькове, есть погибшие и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 16 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над Азовским и Черным морями. Были атакованы НПЗ в Ярославле и аэродром российской стратегической авиации в Энгельсе. Власти РФ заявляют об убитых и раненых, в том числе среди мирных граждан. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.