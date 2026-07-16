Сергей Корецкий утвержден на должность премьер-министра Украины

16 июля Верховная Рада утвердила главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины.

За его кандидатуру, выдвинутую президентом Владимиром Зеленским, на заседании парламента в четверг проголосовали 289 народных депутатов, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

На посту премьера Корецкий сменил бывшего главу украинского правительства Юлию Свириденко, которая занимала эту должность ровно один год, с 17 июля 2025 года.

Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке. Высшее образование получил в Луцком техническом университете по специальностям "Машиностроение" и "Экономика бизнеса", а также в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа – по специальности "Добыча нефти и газа". Прошел путь от младшего аналитика группы компаний "Континуум" (с 1999 года) до генерального директора компании "Континуум" (с 2007 года). С 2013 года до конца 2018 года развивал бизнес сети АЗК WOG в должности СЕО. После чего приступил к реализации собственных проектов. Был соучредителем и главой правления энерготрейдера Centurion Group SA (Швейцария). С 9 ноября 2022 года занимал должность директора ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". С 14 мая 2025 года – глава правления НАК "Нафтогаз Украины". По данным движения "Честно", в 2002-2006 и 2012-2014 годах был помощником народного депутата Верховной Рады IV и VII созывов на общественных началах Игоря Еремеева. В 2006 году баллотировался в Волынский областной совет 5-го созыва от Народного блока Литвина, а также в Верховную Раду V созыва от того же Блока. В 2007-2012 годах был помощником на общественных началах народного депутата Верховной Рады VI созыва Екатерины Ващук, избранной от Блока Литвина. Корецкий задекларировал 32,3 млн грн доходов за 2025 год, земельные участки общей площадью 261,6 тыс. кв. м в Донецкой области, шесть часов марок Rolex, Patek Philippe, Breguet, OPUS и Ulysse Nardin и прочее.