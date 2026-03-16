16 марта 2026
|
последняя новость: 14:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Германия отвергла призыв Трампа направить корабли в Ормузский пролив

время публикации: 16 марта 2026 г., 13:11 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 13:16
Wikipedia.org. Фото: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ФРГ не будет участвовать в миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Он также выступил против привлечения к этой задаче NATO.

Политик отметил, что безопасности судов в Ормузском проливе можно достичь только при помощи переговоров. Он пригрозил введением санкций против тех, кто ограничивает свободу судоходства.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал международное сообщество направить военные корабли в район Ормузского пролива, чтобы обеспечить безопасность этой водной артерии. Иран ввел блокаду пролива.

"Я надеюсь, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея и другие страны сделают это. NATO ждет очень плохое будущее, если оно нам не поможет", – сказал американский лидер.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook