Мир

Россия согласилась не вербовать кенийцев на войну против Украины

Россия
Война в Украине
Африка
время публикации: 16 марта 2026 г., 14:25 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 14:27
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и премьер-министр Кении и министр иностранных дел и по делам диаспоры Мусалия Мудавади
Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади, прибывший с визитом в Москву, объявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что кенийцев больше не будут вербовать на войну в Украине.

"Его превосходительство обсудил с нами вопрос о благополучии кенийцев в России, особенно тех, кто участвует в специальной операции. Мы достигли соглашение с участием российского министерства обороны, что их больше не будут набирать в армию", – сказал он.

Разведка Кении в минувшем месяце представила парламенту отчет, согласно которому более 1000 граждан страны принимают участие в военных действиях против Украины в рядах российской армии. Это в пять раз больше, чем предполагалось ранее.

