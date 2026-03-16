Россия согласилась не вербовать кенийцев на войну против Украины

Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади, прибывший с визитом в Москву, объявил на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что кенийцев больше не будут вербовать на войну в Украине.

"Его превосходительство обсудил с нами вопрос о благополучии кенийцев в России, особенно тех, кто участвует в специальной операции. Мы достигли соглашение с участием российского министерства обороны, что их больше не будут набирать в армию", – сказал он.

Разведка Кении в минувшем месяце представила парламенту отчет, согласно которому более 1000 граждан страны принимают участие в военных действиях против Украины в рядах российской армии. Это в пять раз больше, чем предполагалось ранее.