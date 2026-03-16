Пожар в индийской больнице, погибли десять пациентов

По меньшей мере 10 человек погибли и множество пострадали в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы города Каттак на востоке Индии. Семеро из погибших задохнулись угарным газом.

Среди пострадавших – 11 сотрудников больницы, нескольким из них потребовалась госпитализация. Губернатор штата Одиша Мохан Чаран Маджи отметил, что медики рисковали своей жизнью для спасения пациентов.

По его словам, причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Он объявил о начале расследования и заявил, что все виновные понесут ответственность.