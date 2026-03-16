16 марта 2026
16 марта 2026
|
16 марта 2026
|
последняя новость: 15:41
16 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Пожар в индийской больнице, погибли десять пациентов

время публикации: 16 марта 2026 г., 14:09 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 14:10
Пожар в индийской больнице, погибли десять пациентов
По меньшей мере 10 человек погибли и множество пострадали в результате пожара в отделении интенсивной терапии больницы города Каттак на востоке Индии. Семеро из погибших задохнулись угарным газом.

Среди пострадавших – 11 сотрудников больницы, нескольким из них потребовалась госпитализация. Губернатор штата Одиша Мохан Чаран Маджи отметил, что медики рисковали своей жизнью для спасения пациентов.

По его словам, причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Он объявил о начале расследования и заявил, что все виновные понесут ответственность.

