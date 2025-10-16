В России приговорена к административному аресту певица Наоко, исполнявшая песни противников режима

Дзержинский суд Санкт-Петербурга приговорил к 13 суткам административного ареста 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову, известную под творческим псевдонимом Наоко. Она исполняла песни музыкантов, призванных в России "иностранными агентами" - Земфиры, Монеточки, Noize MC.

Она была признана виновной в организации массового скопления людей – концерт ее группы Stoptime у входа в метро "Площадь восстания" собрал около 70 человек. Власти квалифицируют это как организацию массового скопления людей, повлекшую нарушение общественного порядка.

Отправлены под административный арест и музыканты ее группы Владислав Леонтьев и Александр Орлов, которые добровольно явились на допрос в полицию.

Дело 18-летней студентки ведет Главное управление по противодействию экстремизму МВД России – Центр "Э". Логинова также подозревается в публичной дискредитации вооруженных сил, что наказывается в России лишением свободы сроком до семи лет.