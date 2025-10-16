x
16 октября 2025
16 октября 2025
16 октября 2025
16 октября 2025
Мир

Правительство Франции смогло преодолеть два вотума недоверия

Франция
Правительство
время публикации: 16 октября 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 22:16
Правительство Франции смогло преодолеть два вотума недоверия
Martin Lelievre, Pool Photo via AP

Новое правительство Франции, сформированное Себастьеном Лекорню несколько дней назад, смогло преодолеть два вотума недоверия. Один из них был вынесен ультраправым "Национальным объединением", второй – ультралевой "Непокоренной Франций".

Для того, чтобы отправить правительство в отставку, требовалось простое большинство в 289 голосов. "Национальное объединение" поддержало вотум, вынесенный "Непокоренной Францией", в результате чего за него проголосовал 271 депутат. Второй вотум получил поддержку всего 144 членов Национального собрания.

Накануне об отказе поддержать инициативу заявило руководство Социалистической партии – после того, как Лекорню согласился заморозить пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона, предусматривавшую повышение пенсионного возраста на два года.

Следующая задача правительства – добиться утверждения парламентом бюджета на 2026 год. В этом случае поддержка социалистов не предрешена, среди выдвинутых ими требований – введение так называемого "налога на миллиардеров".

