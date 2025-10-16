Правительство Франции смогло преодолеть два вотума недоверия

Новое правительство Франции, сформированное Себастьеном Лекорню несколько дней назад, смогло преодолеть два вотума недоверия. Один из них был вынесен ультраправым "Национальным объединением", второй – ультралевой "Непокоренной Франций".

Для того, чтобы отправить правительство в отставку, требовалось простое большинство в 289 голосов. "Национальное объединение" поддержало вотум, вынесенный "Непокоренной Францией", в результате чего за него проголосовал 271 депутат. Второй вотум получил поддержку всего 144 членов Национального собрания.

Накануне об отказе поддержать инициативу заявило руководство Социалистической партии – после того, как Лекорню согласился заморозить пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона, предусматривавшую повышение пенсионного возраста на два года.

Следующая задача правительства – добиться утверждения парламентом бюджета на 2026 год. В этом случае поддержка социалистов не предрешена, среди выдвинутых ими требований – введение так называемого "налога на миллиардеров".