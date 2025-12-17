Хакеры заявили о взломе баз данных МВД Франции

Во Франции разгорается скандал вокруг крупной кибератаки на министерство внутренних дел: хакеры заявили, что получили доступ к данным более чем 16,4 млн человек.

Об этом, со ссылкой на публикации на форуме BreachForums и источники в ведомстве, пишут Le Figaro и специализированные издания Le Monde Informatique, Numerama и LeMagIT.

По словам злоумышленников, выступающих под псевдонимом Indra, им удалось "полностью взломать" системы МВД Франции и получить сведения из баз данных полицейских досье (TAJ) и разыскиваемых лиц (FPR), а также из систем налоговой службы и пенсионного фонда. Хакеры угрожают опубликовать массив данных, если государство не пойдет на переговоры.

Министерство внутренних дел Франции подтвердило сам факт "очень серьезной" кибератаки на почтовые серверы, зафиксированной в ночь на 12 декабря 2025 года, но не подтверждает масштаб кражи данных. Глава МВД Лоран Нуньес сообщил, что атака позволила злоумышленникам получить доступ к документам через компрометированные учетные данные, после чего ведомство срочно перевело сотрудников на двухфакторную аутентификацию, аннулировало скомпрометированные аккаунты и усилило защиту инфраструктуры. Объем реально утекших данных, как заявляет МВД, еще предстоит установить в ходе расследования.

Эксперты по кибербезопасности относятся к заявлениям хакеров с осторожным скепсисом. Как отмечают аналитики, в том числе исследователь Батист Робер, злоумышленники пока не опубликовали ни одного образца украденных записей – практики, которая обычно используется для подтверждения подобных угроз. Единственное "доказательство", представленное группой, – скриншот страницы входа в служебный портал полиции, который демонстрирует возможность подключения к системе, но не факт выгрузки 16,4 млн досье.