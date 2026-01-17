x
17 января 2026
|
последняя новость: 21:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2026
|
17 января 2026
|
последняя новость: 21:38
17 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Источники в США: "Израиль знал о составе комиссий по управлению Газой"

Газа
Турция
Израиль
Катар
время публикации: 17 января 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 21:13
Источники в США: "Израиль знал о составе комиссий по управлению Газой"
AP Photo/Andrew Harnik

Официальные американские источники прокомментировали заявление канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу по поводу состава комитета по управлению сектором Газы. "Израиль был в курсе того, каким будет состав различных комиссий", - заявили официальные источники в США.

Как сообщалось ранее, канцелярия главы правительства опубликовала в субботу, 17 января, следующее заявление:

"Объявление о составе комитета по управлению Газой, подчиненного "Совету мира", не было согласовано с Израилем и противоречит его политике.

Премьер-министр поручил министру иностранных дел обратиться по этому вопросу к государственному секретарю США".

Портал Ynet сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что комиссия, в состав которой входят представители Турции и Катара, будет иметь исключительно консультационный характер. Согласно опубликованной информации, Израиль прикладывал усилия к тому, чтобы изменить состав комиссий, но не преуспел. Советники президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер настояли на участии в комиссии представителей Турции и Катара в знак признательности за их роль в достижении сделки по освобождению заложников.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 января 2026

Нетаниягу не согласен с Трампом: состав комитета по управлению Газой противоречит политике Израиля