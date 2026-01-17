x
17 января 2026
Мир

В австрийских Альпах в результате схода двух лавин погибли пять человек

Горные лыжи
Австрия
время публикации: 17 января 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 19:37
В австрийских Альпах в результате схода двух лавин погибли пять человек
AP Photo/Alessandro Trovati

В субботу, 17 января, в австрийской федеральной земле Зальцбург в результате схода двух лавин погибли пять человек.

На горе Финстеркопф (высота 2150 м) лавина накрыла группу из семи лыжников. Четверо из них погибли, остальные получили серьезные травмы.

Незадолго до первого инцидента в этом же районе под лавиной погибла женщина, которая каталась вместе с мужем.

Представители горноспасательной службы Понгау называют ситуацию "критической". Спасатели убедительно просят туристов не покидать маркированные трассы, так как большинство трагедий происходит при внетрассовом катании.

В регионе объявлен 3-й уровень лавинной опасности. Из-за сочетания старого и свежего снега слои плохо сцеплены, что провоцирует внезапные сходы.

