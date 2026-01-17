Нетаниягу не согласен с Трампом: состав комитета по управлению Газой противоречит политике Израиля
Канцелярия главы правительства опубликовала в субботу, 17 января, следующее заявление:
"Объявление о составе комитета по управлению Газой, подчиненного "Совету мира", не было согласовано с Израилем и противоречит его политике.
Премьер-министр поручил министру иностранных дел обратиться по этому вопросу к государственному секретарю США.
Президент США Дональд Трамп официально объявил о составе "Совета мира" для управления сектором Газы.
Состав "Совета мира":
Дональд Трамп – председатель;
Марко Рубио – госсекретарь США;
Стив Виткофф – специальный посланник президента США на Ближнем Востоке;
Джаред Кушнер – инвестор, зять президента США;
Тони Блэр – бывший премьер-министр Великобритании;
Марк Роуэн – американский миллиардер, глава Apollo Global Management;
Аджай Банга – президент Всемирного банка;
Роберт Гэбриел – заместитель советника президента США по национальной безопасности.
Для оперативного управления создается "Исполнительный совет Газы". В него, помимо членов основного Совета, вошли представители стран региона и международные эксперты:
Хакан Фидан – министр иностранных дел Турции;
Хасан Рашад – глава разведки Египта;
Рим Аль-Хашими – министр ОАЭ по международному сотрудничеству;
Якир Габай – израильско-кипрский миллиардер;
Николай Младенов – бывший спецкоординатор ООН, который станет связующим звеном между международным Советом и палестинской администрацией.
Канцелярия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что президент США Дональд Трамп направил Эрдогану письмо с приглашением присоединиться к "Совету мира" для управления сектором Газы.
Параллельно с этим министерство иностранных дел Египта объявило, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси также рассматривает предложение о вступлении в "Совет мира".